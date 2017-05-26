Süper Lig’de gençlere yer yok!

Eurosport’un yaptığı araştırmaya göre, Spor Toto Süper Lig’de genç futbolculara şans verilmiyor. Avrupa’nın 5 büyük liglerinde her takım 21 yaş altı oyunculara forma verirken, Süper Lig’de 6 takım gençleri kadrosunda değerlendirmedi.

Milli takımın geleceği olarak gösterilen Enes Ünal, Twente’de yılın futbolcusu seçilirken; Emre Mor da Dortmund’da kendisini göstermeye çalışıyor. Cengiz Ünder de Abdullah Avcı’nın elinde kendisini parlatmak için her hafta çalışıyor ve şampiyonluk yarışında takımına katkı sağlıyor.

21 yaş altı oyunculara şans veren 12 Süper Lig ekibinde toplam süre 15 bin 409 olurken, Serie A’nın ilk 10 sırasında yer alan takımlar 18 bin 367 dakika genç oyuncuları sahada tuttu.

ALT YAPISI HOCASI RIEKERINK GENÇLERİ GÖRMEDİ!

Ligde 4. sırada yer alan, ilk olarak geçtiğimiz sezonun başında altyapıya yeni oyuncular yetiştirsin diye Hollandalı Riekerink'i getiren, daha sonra aynı Riekerink'e A takımı emanet eden Galatasaray’da genç oyuncular forma göremedi.

TRABZONSPOR YUSUF YAZICI PARLATTI!

Ligde 5. sırada yer alan Trabzonspor ise kendisi adına hayal kırıklığıyla geçen bir sezonda 3 genç oyuncusuna şans verdi ve en azından ülke futboluna Yusuf Yazıcı gibi genç bir yeteneği kazandırdı.

GÜNEŞ, BEŞİKTAŞ’TA GENÇLERE FORMA VERMEDİ

Gerçek mesleği öğretmenlik olan ve teknik direktörlük kariyeri boyunca pek çok ismi ülke futboluna kazandıran Şenol Güneş'in başında bulunduğu, son şampiyon Beşiktaş.

Aynı Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmış toplam 16 takım içinde, 21 yaş ve altı genç oyunculara 1 dakika bile şans vermeyen tek kulüp.

Bu sezon Avrupa’nın 5 büyük liginde 21 yaş ve altındaki oyunculara şans vermeyen takımlar:

İngiltere: Yok

İspanya: Yok

Almanya: Yok

İtalya: Yok

Fransa: Yok

Türkiye: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Osmanlıspor, Alanyaspor, Karabükspor.

Hazırlayan Eurosport ekibi: Ali Cem Menteş, Ali Emre Mazlumoğlu, Anıl Baran Doğan, Doruk Leloğlu, Emre Özcan, Erman Yaşar, Sargın Tekşal, Tuğrul Gökhan Yıldız.