Trabzonspor’un Fenerbahçe kafilesi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´in 33´üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul´a gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 11.00´de basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 14.50’de özel uçakla İstanbul´a hareket etti.
Trabzonspor´un İstanbul kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Furkan, Zeki, Pereira, Durica, Uğur, Mas, Abdurrahim, Yunus Emre, Medjani, İbanez, Mustafa, Aytaç, Okay, Abdülkadir, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Castillo, Rodallega ve N´doye olmak üzere toplam 24 oyuncu yer aldı. Kart cezalısı olan Onazi İstanbul´a götürülmedi.