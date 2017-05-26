TV’de bugün (26-05-2017)

FUTBOL
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
11.00 ..Eurosport ………………….Almanya-Vanuatu
14.00 ..Eurosport …………….İngiltere-Güney Kore
Çin Ligi
14.35……..S Sport ….Guangzhou RF-Shanghai S.
BASKETBOL
Spor Toto Basketbol Ligi Çeyrek Final
18.30Bein Sports 3 ….Banvit (0)-Darüşşafaka (1)
20.30 ..NTV Spor ……..Tofaş (0)-Fenerbahçe (1)
Erkekler 1. Lig Play-Off Final Grubu
16.00….TRT Türk ……..Acıbadem Üniv.-Eskişehir
VTB Ligi Yarı Finli
19.30Tivibuspor 3 ……….CSKA Moskova-L.Kuban
İspanya Ligi Çeyrek Finali
21.00..Tivibuspor …………M.Andorra-Real Madrid