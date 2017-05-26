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TV’de bugün (26-05-2017)

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
08:3626 Mayıs 2017
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TV’de bugün (26-05-2017)

FUTBOL

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

11.00 ..Eurosport ………………….Almanya-Vanuatu

14.00 ..Eurosport …………….İngiltere-Güney Kore

Çin Ligi

14.35……..S Sport ….Guangzhou RF-Shanghai S.

BASKETBOL

Spor Toto Basketbol Ligi Çeyrek Final

18.30Bein Sports 3 ….Banvit (0)-Darüşşafaka (1)

20.30 ..NTV Spor ……..Tofaş (0)-Fenerbahçe (1)

Erkekler 1. Lig Play-Off Final Grubu

16.00….TRT Türk ……..Acıbadem Üniv.-Eskişehir

VTB Ligi Yarı Finli

19.30Tivibuspor 3 ……….CSKA Moskova-L.Kuban

İspanya Ligi Çeyrek Finali

21.00..Tivibuspor …………M.Andorra-Real Madrid

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