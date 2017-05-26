Ülker Stadı kabuk değiştiriyor

Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı'nın zemininde hibrit çime geçilmesine karar verildi. Çalışmalar Trabzonspor maçından sonra başlayacak.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu sezon seyircisi önünde son kez sahaya çıkacak. Bu maçın ardından Ülker Stadı’nda yenileme çalışmalarına başlayacak olan Fenerbahçe, stadyumun zeminini değiştirecek. Futbolcuların bozuk zemin şikayetlerini değerlendirmeye alan Fenerbahçe yönetimi, yeni sezonda zeminin iyileştirilmesi için bir an evvel çalışmaların başlayacak. Yeni zeminin hibrit çime geçilecek.

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