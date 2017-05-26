Yeni Malatyaspor’un ilk maçı sessiz…

PFDK'nın açıkladığı karara göre Yeni Malatyaspor, taraftarlarının TFF 1. Lig'in son haftasında, Sivasspor maçında sebep oldukları olaylar nedeniyle Spor Toto Süper Lig’deki ilk maçını seyircisiz oynayacak.

Spor Toto Süper Lig’in çiçeği burnunda takımı Yeni Malatyaspor ayağının tozuyla cezayı aldı. TFF 1. Lig’in son haftasında oynanan Sivasspor-Yeni Malatyaspor mücadelesinde konuk ekip taraftarlarının sebep oldukları olay nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yeni Malatyaspor’a bir maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Kulübün itirazının ardından Tahkim Kurulu kararı değiştirmezse PFDK’nın verdiği bu kararla Spor Toto Süper Lig’in yenisi, ilk iç saha maçında yeni stadında taraftarının desteğinden mahrum kalacak. TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

“Yeni Malatyaspor Kulübünün, 20.05.2017 tarihinde oynanan Sivasspor – Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 30.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün A,B,C VE Kuzey Üst Tribün A,B,C,D bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”