90+4’te gol olunca saha içi bir anda karıştı

Bilecik 2. Amatör Lig'de şampiyonluğu etkileyecek maçın 90+4’üncü dakikasında gelen gol sonrası saha içi bir anda karıştı.

Bilecik Edebali Stadı’nda oynanan Bilecik 2. Amatör Lig A Grubu 9'uncu hafta müsabakasında 24 puanla lider Gökpınar ile 21 puanla ikinci sırada yer alan Küplü Spor karşı karşıya geldi. Küplü Spor maçın 55'inci dakikasında Caner Aydın ile durumu 1-0'a getirdi. Maçın 75'inci dakikasında rakibine sert bir hareket yapan Küplü Sporlu oyuncu Furkan Bakır ikinci sarıdan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı. 10 kişi kalan Küplü Spor 1-0'lık skoru korumaya çalışmaya başladı. Maçın orta hakemi Mehmet Karagöz müsabakanın sonuna 4 dakikalık bir duraklama ekledi. Maç bu skorla bitmesi beklenirken, son saniyede gelişen bir Gökpınar Spor atağında Emrah Sığın topu filelere göndererek skoru 1-1'e getirdi. Bu gol sonrası Küplü Spor’lu bir kaç taraftar demir korkulukların üzerinden atlayarak saha içine girmesi üzerine polisler hemen olay yerine koşarak taraftarlara engel olmaya çalıştılar.

Saha içi bir anda karıştı

90+4’te gelen gol sonrası saha içi bir anda karışırken iki takım futbolcu arasında gergin anlar yaşandı. Olayları emniyet güçleri engellemeye çalışsa da tatsızlıklar bu sefer tribünlere sıçradı. Küplü Spor'lu taraftarların bulunduğu alandaki seyirciler sözlü olarak olaylara karışınca ortalık daha hareketlendi. Küplü Spor'un Başkanı, antrenörü ve yöneticileri oyuncularını sakinleştirdikten sonra güçlükte soyunma odasına götürdü. Gökpınarlı oyuncular ise bu beraberlik sonrası grup liderliği garantilemesinin sevincini saha içinde yaşadı. Yaşanan olaylar sonrası Gökpınar Spor Kaptanı Önder Gökmen Yıldız ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.