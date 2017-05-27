Advocaat: Bu takımla üçüncülük başarı

Fenerbahçe'nin Hollandalı çalıştırıcısı Advocaat, kadro kalitesinin eksik olduğunu sezon başından beri söylediğini ve üçüncülüğün başarı olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, kadro kalitesinin eskik olduğunu ve bu kadro ile üçüncü olmanın iyi bir sonuç olduğunu söyledi.

Advocaat maç sonunda şu açıklamaları yaptı:

“İlk 35 dakika iyiydik. Oyunu kontrol ettik. Bu dönemde golü de bulduk. Ondan sonraki dönemde iyi olan taraf onlardı. Son 8 deplasman içinde 6 galibiyet 2 beraberlik almış 2 takım vardı. Öte yandan 20 senedir onlara burada yenilmiyorduk. İyi bir takım vardı karşımızda.”

“Ligin hala 3. sırasındayız. Bana göre iyi bir performanstı bu takımla 3. sırada olmak. Onları çalışmama konusunda asla suçlayamayız ama kalite konusunda eksikliğimiz var. Bunu ligin başından beri söylüyorum. Son karşılaşmaya kadar burada kalacağım.”