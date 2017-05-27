Alex de Souza’dan Survivor’daki o isme destek

Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza, Instagram hesabından Survivor'da desteklediği ismi paylaştı.

Fenerbahçe’nin unutulmaz oyuncularında Alex de Souza, Türkiye’den gideli neredeyse 5 yıl olmasına rağmen ülkemizi takip etmeye devam ediyor. Hemen her fırsatta soluğu Türkiye’de alan, Fenerbahçe’nin başarıları ve kritik maçlarında mesaj atmayı unutmayan Alex de Souza, yarışma programı Survivor’ı da yakından takip ediyor. Eski takım arkadaşı Serhat Akın’ın da yarıştığı yarışmada finale yaklaşılırken, Alex de Souza’nın da büyük heyecan yaşadığı gözleniyor. Bu heyecanın yaşandığını anlamak için ise Brezilyalı efsane isim Instagram hesabına bakmak yetiyor.

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Sıkı bir Survivor takipçisi olduğu anlaşılan Alex de Souza’nın yarışmada kimi desteklediği de belli oldu. Resmi Instagram hesabından Serhat Akın’a bir mesaj gönderen Alex de Souza, “Haydi Serhat” yazarak survivorfinale hashtag’i ile paylaştı. Ancak Brezilyalı ismin takipçileri Alex de Souza’ya Ogeday’ı desteklemesi çağrısında bulundu.