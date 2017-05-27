Almanya Kupası Dortmund’un

Eintracht Frankfurt'u 2-1 mağlup eden Borussia Dortmund, tarihinde dördüncü kez Almanya Kupası'nın sahibi oldu.

Almanya Kupası finalinde Borussia Dortmund ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi Dortmund, 2-1’lik skorla kazanarak kupanın sahibi oldu. Dortmund’un gollerini 8. dakikada Dembele ve 67. dakikada penaltıdan Aubameyang kaydetti. Frankfurt’un tek golü ise 29. dakikada Rebic’ten geldi.

74 bin 322 taraftarın tribünden izlediği maçın ardından üst üste iki senedir finalde kaybeden Dortmund, bu sefer kazanan taraf olmayı başardı ve kupayı tarihinde 4. kez müzesine götürmeyi başardı. Eintracht Frankfurt’un kupa hasreti ise bu mağlubiyetle 29 seneye çıktı.