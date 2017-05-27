Arkas’a takviye Almanya’dan

Arkas Spor, Alman smaçör Christian Fromm'u renklerine bağladı. 26 yaşındaki ve 2.04 metre boyundaki Fromm, geçen sezon İtalya'da Gi Group Monza forması giymekteydi.

Efeler Ligi’nde sezonu Halkbank’ın ardından ikinci sırada tamamlayan Arkas, kadrosuna takviye yapmaya başladı. İzmir temsilcisi Almanya Milli Takımı’nda forma giyen smaçör, Christian Fromm’u renklerine bağladı.

26 yaşındaki ve 2.04 metre boyundaki Fromm, voleybol yaşamına ilk profesyonel adımını Almanya'nın Berliner TSC takımında attı ve 5 yıl bu kulüpte görev yaptı. 2012’den bu yana İtalya’da ter döken Fromm, geçen sezon Gi Group Monza forması giydi.

Almanya Milli Takım’ın da değişilmez isimlerinden biri olan Christian Fromm, 2014’te Polonya’da düzenlenen Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan takımın da bir parçaşıydı.