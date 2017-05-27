Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
AKHİSAR BLD.SPOR
27 Mayıs 2017 16:01
ATİKER KONYASPOR
0 - 3
AKHİSAR BELEDİYESPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Atiker Konyaspor 0-3 Akhisar Belediyespor / Maç özeti

Türkiye Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren Atiker Konyaspor, evinde oynadığı maçta son haftaların formda takımı Akhisar Belediyespor ile karşılaştı. Akhisar, Konyaspor'u 3-0'lık skorla geçti.
15:5427 Mayıs 2017
0
Atiker Konyaspor 0-3 Akhisar Belediyespor / Maç özeti

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Akhisar Belediyespor, Atiker Konyaspor deplasmanında 3-0 galip geldi.

Son haftalarda büyük çıkış yakalayan Okan Buruk’un ekibi, güçlü Konyaspor’u da yenerek önümüzdeki sezon için olumlu işaretler verdi.

Konuk takımın gollerini 29. dakikada Nejc Skubic, 41’de Miguel Lopes ve 46. dakikada Ricardo Vaz Te kaydetti.

Akhisar Belediyespor bu skorla 6 maçlık kazanma serisi elde etti. Manisa temsilcisi bu 6 maçta 23 kez fileleri sarstı.

Spor Toto Süper Lig’de Akhisar Belediyespor sezonun son karşılaşmasını evinde Karabükspor ile oynayacak. Konyaspor ise Galatasaray deplasmanında boy gösterecek.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

ISI HARİTASI

MAÇ KADROSU

Son güncelleme: 17:53 | 27.05.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER