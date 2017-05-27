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Aykut Kocaman’dan TFF’ye sitem, Fatih Terim’e ima!

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, fikstür konusunda TFF ve Fatih Terim'e mesaj gönderdi.
18:2227 Mayıs 2017
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Aykut Kocaman’dan TFF’ye sitem, Fatih Terim’e ima!

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig’in fikstürü hakkında hem TFF hem de Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’e imalı mesajlar gönderdi.

Fikstürün çok sıkışık bir şekilde planlandığını ve onaylandığını ifade eden Kocaman, “Türkiye’de lig bitti, sonra milli maçlar var, milli takıma gitmek isteyen isimler var, milli takıma çağrılanlar var. Diğer taraftan Ramazan’ın ilk günü. Oynarken de aynı şeyler oldu. İkisini bir arada götürmek zorunda olduğumuz dönemler oldu ama en azından bugüne gelmeyebilirdik diye düşünüyor.

Şimdi çocukların bir kısmı oruç tutuyor, rakip takımdan da. Kolay bir şey değil, Allah kolaylık versin. Bunları kim planlıyor, nasıl planlıyor ya da planlıyor mu insan merak ediyor. Futbol federasyonu, kulüpler birliği, Türkiye futbol direktörü her neyse işte. Kim planlıyor ya da hangi plana göre devam edecek. Önümüzdeki hafta da maçlar oynanacak. Sözlerimi geri alıyor, böyle gelmiş böyle gider” dedi.

Etiketler
atiker konyaspor Aykut Kocaman fatih terim Türkiye Futbol Federasyonu
Son güncelleme: 18:39 | 27.05.2017
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