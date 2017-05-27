Başakşehir’den Beşiktaş’a mesaj var!

Adanaspor'u son dakika golüyle 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında kalan Medipol Başakşehir, Twitter'dan rakibi Beşiktaş'a mesaj gönderdi.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında konuk ettiği Adanaspor’u, ilk yarıda 10 kişi kalmasına rağmen son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam eden Medipol Başakşehir, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla şampiyonluk yarışındaki rakibi Beşiktaş’a mesaj gönderdi.

“Şampiyon; kendi kutlamanı kendin yap istedik” şeklindeki paylaşımla Beşiktaş’a yarışın sürdüğü mesajını eğlenceli bir şekilde yollayan Başakşehir, Adanaspor’u da tebrik etti. Medipol Başakşehir, “Mücadelenizden dolayı tebrik ediyoruz. En kısa zamanda Süper Lig’e dönmenizi bekliyoruz” ‘tweet’iyle konuğunu kutladı.

Daha önce de buna benzer mesajlarla sosyal medyayı çok iyi kullandığını gösteren lacivert-turunculular, Adanaspor’a kaybetseydi; Beşiktaş, Gaziantepspor maçını oynamadan şampiyonluğunu ilan edecekti.