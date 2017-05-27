Conte: Sezonun ilk haftalarında…

Premier League'de şampiyonluğa ulaşan Chelsea'nin menajeri Antonio Conte, İngiliz basınına samimi açıklamalarda bulundu. Conte, sezon başındaki kayıplarından sonra şampiyonluğu imkansız gördüğünü "O günlerde Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkını derhal kabul ederdim" sözleriyle ifade etti.

Chelsea’yle Premier League’de şampiyonluk sevinci yaşayan Antonio Conte, kulübüyle olan sözleşmesini iki yıl daha uzatmayı bekliyor. FA Cup finalinde ezeli rakibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek olan Conte, kupayı kazanırsa; 2009-2010 sezonunda vatandaşı Carlo Ancelotti’nin elde ettiği başarıyı tekrar edecek.

Final öncesinde İngiliz basınına açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam samimi açıklamalarda bulundu. Sezon başında yaşadığı zorluklara değinen Conte, “İlk haftalardaki puan kayıplarından sonra şampiyonluğun neredeyse imkansız olduğunu düşünüyordum. O günlerde Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkı verseler derhal kabul ederdim. Ancak elimde değişimlere adapte olabilen muhteşem bir kardo vardı ve nihayetine şampiyonluk yarışının gidişatını değiştirmeyi başardık” ifadelerini kullandı.

Ligin 6. haftasında Arsenal’a 3-0 mağlup olduktan sonra Roman Abramovich’in üç gün boyunca tesislere geldiğine de değinen Conte, “Normalde bir başkanın tesislere gelmesi, menajer adına belki de en kötü şeydir. Ama onun amacı bana verdiği desteği göstermekti” diye konuştu.

Ada basınında yer alan haberlere göre Chelsea kulübü yeni sözleşmede Conte’ye yıllık 9.6 milyon sterlin ödeyecek. Bu da İtalyan menajeri kulüp tarihinin en çok kazanan menajeri yapacak.