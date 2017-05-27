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29 Mayıs 2017 20:00
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Cumhurbaşkanı çağrı yaptı Galatasaray harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Stadyumlardan arena ismini kaldıracağız' açıklamasının ardından harekete geçen ilk kulüp Galatasaray oldu.
15:1627 Mayıs 2017
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Cumhurbaşkanı çağrı yaptı Galatasaray harekete geçti

Galatasaray Kulübü eski başkanı Ali Tanrıyar'ın vefatı nedeniyle saat 14:00'de düzenlenen törenin ardından Galatasaray Yönetim Kurulu, Başkan Dursun Özbek'in isteği üzerine özel gündem maddesi ile toplandı. Ve bu zirve sonrasında Türk Telekom Arena'nın isminin değişme kararı alındı. Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’ün haberine göre Stattan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Alper Narman, bu kararı “Bugün yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısı neticesinde Pazartesi gününden itibaren stadyumumuzun adı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu olacak” diyerek açıkladı.

26 Mayıs 2017 Erdoğan açıkladı! Stat isimleri değişiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Arena' isminin statlardan kaldırılacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Statlardan Arena ismi kalkacak” talimatının ardından stadının ilk ismini değiştiren kulüp Galatasaray oldu.

Son güncelleme: 15:18 | 27.05.2017
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