Demet Parlak’ın hedefi 2020 Tokyo Olimpiyatları

Geçtiğimiz hafta Bakü’de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları ‘Kadınlar Sırıkla Atlama’ yarışmalarında Türkiye’ye altın madalya kazandıran Adanalı Demet Parlak, “Tek hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda finale kadar yarışmak. Bunun için çalışıyorum” dedi.

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu'nda okuyan 21 yaşındaki Demet Parlak, 14 yaşında koşu yapmak için Adana Gençlik ve Spor Kulübü'ne kaydoldu. Daha sonra kulübün sırıkçısı olmadığı için Parlak, sırıkla atlama sporunu yapmaya başladı ve dereceler alınca Fenerbahçe Kulübü'ne transfer oldu. Hala Fenerbahçe Kulübü'nün lisanslı sporcusu olan Parlak, geçtiğimiz hafta Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları ‘Kadınlar Sırıkla Atlama' yarışmalarında 4 metre 15 santimlik atlayış yaparak Buse Arıkazan ile birlikte altın madalyanın da sahibi oldu.

Sayısız Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu Demet Parlak, yaptığı açıklamada tek hedefinin 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihinde Japonya'nın Başkenti Tokyo'da düzenlenecek Yaz Olimpiyatları'nda yarışmak olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

“Geçen hafta yapılan 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda 4 metre 15 santimlik atlayışımla altın madalyanın sahibi oldum. Benim tek idolüm bizim branştan olmamasına rağmen boksör Muhammed Ali'dir. Onun kişiliğini ve karakterini çok örnek alıyorum. Onun haricinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyorum asıl hedefim orası. Orada yarışan ilk kadın sporcu olmayı hedefliyorum. Final yarışırsam da benim için çok büyük bir deneyim olur.”

Adana'da idman yaptığı Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nun tesislerini de yeterli bulduğunu belirten milli sporcu, “İtalya’daki gibi çok güzel bir tesis burası. Bütün branşlar iç içe. Çok güzel bir kompleks. Daha da gelişebiliriz. Amerika, Rusya ve Almanya gibi olabiliriz ama şu anda da yeterli” dedi.

Ayrıca Demet Parlak, 13-16 Temmuz arası Polonya'nın Bydgoszcz kentinde düzenlenecek 11. Avrupa U23 Şampiyonasına da hazırlandığını sözlerine ekledi.