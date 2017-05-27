Dev maçta 703 bilet satıldı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Galatasaray'ı konuk edecek. Efes yönetimi bu önemli maç için bugün saat 19.00'a kadar yalnızca 703 bilet satıldığını açıkladı.

Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank arasında bugün oynanacak Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçı için saat 19.00’a kadar 703 bilet satıldığı açıklandı.

Anadolu Efes’in ev sahipliğinde Abdi İpekçi Spor Salonu’nda bugün oynanacak maç öncesi her iki kulüp arasında bilet gerginliği yaşanırken, Anadolu Efes Kulübü, 7 bin 800 biletin satışa çıkarıldığını ve bugün saat 19.00’a kadar toplam 703 bilet satışı yapıldığını bildirdi. Maç biletlerinin satışının, karşılaşmanın devre arasına kadar Abdi İpekçi Spor Salonu’ndaki Tixbox gişesinden sürdürüleceği belirtildi.

Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman, seride oynanan ikinci maçın ardından “Cumartesi günü 10 bin taraftarımızla kazanacağız” açıklamasını yaparken, Anadolu Efes Sportif Direktörü Alper Yılmaz ise, “Anadolu Efes tarafına hiçbir Galatasaraylı giremez” ifadesini kullanmıştı.