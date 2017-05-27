Diamond League’de vize skandalı

Diamond League'in 3. ayağı için ABD'nin Eugene kentinde buluşmaya hazırlanan atletlerden ağırlıklı olarak Afrikalı en az 10 atlet vize başvurularına yanıt gelmediği için organizasyona katılamayacak.

Diamond League’de sezonun 3. ayağı olan iki günlük Prefontaine Classic yarışları öncesinde vize skandalı yaşandı. Atletizmle özdeşleşen Oregon eyaletinin Eugene kentinde düzenlenecek olan yarışlara katılmak için ABD vizesine başvuran sporcuların bazılarının başvurularına yanıt verilmediği için organizasyona katılamadılar.

2015 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 110 metre engelli yarışının altın madalyalı ismi Rus Sergey Shubenkov başta olmak üzere ağırlıklı olarak Afrika’dan en az 10 atletin ABD’ye gelemediğini söyleyen Organizasyon Direktörü Tom Jordan, skandalın Donald Trump hükümetinin sıkı vize politikası ile doğrudan alakalı olmadığını söyledi: “Buluşmada yer alacak hiçbir sporcuya ziyaret yasağı gelmedi. Sebep bu değil. Direkt olarak Trump değil konu ancak bir şeyler de olmuş belli ki.”

Donald Trump’ın göçmenlerle ilgili ifadelerini açıkça eleştiren olimpiyat şampiyonu Britanyalı atlet Mo Farah da konuya antrenman partneri olan Somali asıllı Belçikalı Bashir Abdi’den örnek vererek değindi. Farah, “Normalde ülkeye rahatlıkla girerdik ancak bu sefer bir farklılık vardı. Abdi’yi mülakat için çağırdılar. Bu sefer oldukça zordu” şeklinde konuştu.