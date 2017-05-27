Emre Mor’dan ‘Gelirim’ sözü

Fenerbahçe, Borussia Dortmund’un tecrübe kazanması için kiralanmasına sıcak baktığı 19’luk yıldız Emre Mor'dan ‘Gelirim’ sözü aldı. Tek sorun, Fener’in Emre Mor’u satın alma opsiyonlu istemesi, Almanların ise buna yanaşmaması.

Gelecek sezona yepyeni bir kadroyla girmenin planlarını yapan F.Bahçe'de yönetim, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, EmreMor'u kiralamak için girişimlere başladı. Borussia Dortmund yetkilileri ile temasa geçen Kanarya, kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu ekletmek için yoğun çaba sarf ediyor. Alman kulübü ise buna pek sıcak bakmıyor.

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Borussia Dortmund yönetimi, Emre Mor'un tecrübe kazanması için kiralanmasına sıcak baktığını F.Bahçe'ye iletti. Ancak Alman kulübü, kontrata satın alma opsiyonu koymama konusunda kararlı. Sarı-lacivertliler ise işin oyuncu cephesinde elini çabuk tuttu ve Avrupa'dan birçok kulübün kadrosuna katmak istediği genç yıldızla görüştü. Kanarya, 19'luk kanat ve menajerinden söz de aldı.