Erdoğan istedi, Arena kelimesi tarihe karıştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde serzenişte bulunduğu statlardaki 'Arena' isimleri TFF tarafınca kaldırıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, içinde arena adı bunan statların isimlerini stadyum olarak değiştirdi.
TFF, resmi sitesinde yer alan takımların stat isimlerini değiştirdi. Vodafone Arena’nın adı Vodafone Stadyumu, Türk Telekom Arena’nın ismi Türk Telekom Stadyumu, Bahçeşehir Okulları Arena’nın adı Bahçeşehir Okulları Stadyumu ve GAP Arena’nın ismi GAP Stadyumu oldu.
27 Mayıs 2017 Cumhurbaşkanı çağrı yaptı Galatasaray harekete geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Stadyumlardan arena ismini kaldıracağız' açıklamasının ardından harekete geçen ilk kulüp Galatasaray oldu. İlgili Haberi Oku 26 Mayıs 2017 Erdoğan açıkladı! Stat isimleri değişiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Arena' isminin statlardan kaldırılacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku
Son güncelleme: 23:58 | 27.05.2017