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Ergin Ataman yolun sonunda

Galatasaray Yönetimi son Efes faciasından sonra Ergin Ataman'ın biletini kesti. Basketbolda küçülmeyi planlayan sarı-kırmızılılar koç Ergin Ataman'ın da görevine son verecek.
22:1727 Mayıs 2017
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Ergin Ataman yolun sonunda

Galatasaray Odeabank Başantreönü Ergin Ataman’ın sarı-kırmızılılardaki macerası bitiyor. Anadolu Efes’e çeyrek finalde yenilerek elenen Cimbom’da deneyimli koça büyük tepki var.

Galatasaray yönetiminin önümüzdeki sezon basketbolda küçülmeye gideceği bilinirken, yönetimin Ergin Ataman’ın koltuğunu değiştirmeyi düşündüğü öğrenildi.

BÜTÇE DÜŞÜYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basketbolda bütçeyi düşüreceklerini açıkladı. Özbek 10 milyon Euro tutarındaki basketbol bütçesini 4 milyon Euro’ya düşüreceklerini belirtti. Eurloleague şampiyonu olan Fenerbahçe’nin yanı sıra Galatasaray’ın bu politikası taraftarlarca iyi karşılanmıyor.

Etiketler
basketbol efes Ergin Ataman galatasaray
Son güncelleme: 00:35 | 28.05.2017
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