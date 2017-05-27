Ersun Yanal: İki takım da birbirini üzmedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu sezondan çok önümüzdeki seneyi düşünüyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal Fenerbahçe beraberliğinin ardından açıklamalar yaptı. İki takımın da birbirini üzmediğini vurgulayan Yanal, futbol iştahının az olduğunu ve gerginlik çıkmadığı için mutlu olduğunu ifade etti.

İşte Yanal’ın maç sonu sözleri:

İki takım da bu sezon istediği sonucu alamadığını söylemiştim maç öncesinde. Maçta buna benzer bir sahne çıktı. Her iki takım da oyunu paylaştı. Biz ikinci yarıda oyuna daha hakimdir. Daha fazla pozisyona girdik ama golü bulamadık. Önemli olan totale bakmak. Bugünkü maç Türkiye Ligleri’nin çok çok önemli sadığım karşılaşmalarından biriydi… Bugün boş tribünlere oynadık. Futbol iştahı yoktu. İki takım puanları paylaşırken birbirini üzmeyecek şekilde davrandı. Bundan dolayı mutluyum.

ÖNEMLİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK

Çok önemli bir dönem başlayacak. Bugün gördüğümüz önemli aşamalar var bunları görmüş olduk. Önümüzdeki sezonda alacağımız kararları şekillendirmek adına Bursaspor maçı önemli bir maç olacak. Trabzonspor çok önemli virajlardan geliyor. 50. yıl şampiyon olmayı herkes ister. Ben de fazlasıyla şampiyon olmak isterim. Doğru kadrolar kurmak, şampiyon olacak kadroyu oluşturmak işin akılcı tarafı. Önce bir takımı yapalım, önce bir takımı oluşturalım gerisi gelecektir.