Eyüp Arın’dan hakem isyanı

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, “İkinci yarıda 3 tane arka arkaya bulduğumuz pozisyon vardı. Bana göre hakem çok net golümüzü vermedi” dedi.

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Heyecan dolu maçta konuk ekip sahadan mağlup ayrılırken Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın maçın hakemi Halis Özkahya’ya yüklendi.

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, “Sabır kelimesi Halis Özkahya'nın üzerinde çok vardı. Rakip takıma sabırlı davrandı. Maça golle başlayabilirdik. Ama sonra çok kaliteli olan Başakşehir'in çarkları dönmeye başladı. Golü de buldular. Sonra biz dengeyi sağladık. Rakibin eksik olmasını değerlendirmeye başladık. İkinci yarıda 3 tane arka arkaya bulduğumuz pozisyon vardı. Bana göre hakem çok net golümüzü vermedi. Son dakika golüyle Başakşehir kazandı. Onları tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.