FA Cup Arsenal’ın işi!

Arsenal, FA Cup finalinde şampiyon Chelsea'yi 2-1'lik skorla mağlup etti ve FA Cup'ın sahibi oldu. Ezeli rakibini devirmeyi başaran Arsene Wenger ve öğrencileri son dört sezonda üçüncü kez kupayı müzelerine götürdü.

Premier League şampiyonu Chelsea, hemşehrisi ve ezeli rakibi Arsenal ile FA Cup finalinde bir araya geldi. Arsene Wenger’in öğrencileri sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı ve son dört sezonda üçüncü kez kupayı müzelerine götürdü.

Arsenal, 4. dakikada Alexis Sanchez’in attığı golle müsabakaya adeta 1-0 önde başladı. Skor üstünlüğünü uzun süre korumayı başaran Topçular, 68’de Victor Moses’in oyundan atılmasıyla ciddi bir avantaj elde etti.

Buna rağmen Chelsea 76’da Diego Costa’nın golüyle eşitliği sağlamayı başardı. Golden üç dakika sonra ise kırmızı-beyazlılar yeniden öne geçti. 78’de oyuna giren Giroud, 79’da ortayı yaptı, Aaron Ramsey skoru 2-1’e getirdi.

Oyunun son dakikalarında Mesut Özil net fırsatlardan yararlanamazken Arsenal, Wembley’de müsabakayı 2-1 sonlandırmayı başardı ve kupanın sahibi oldu. Bu sonuçla Antonio Conte de ‘double’ yapma şansını değerlendiremedi.