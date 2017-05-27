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FENERBAHÇE
27 Mayıs 2017 19:00
FENERBAHÇE
vs
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Fenerbahçe-Trabzonspor

Lige henüz iddiaları bitmeyen Fenerbahçe ile Trabzonspor, 3 puan için kozlarını paylaşacak.
17:4627 Mayıs 2017
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Fenerbahçe-Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelece. Ülker Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maç saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertliler 60 puanla 3. sırada yer alırken, bordo-mavililer 50 puanla 6. sırada bulunuyor.

KADROLAR

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, İsmail, Mehmet, Josef, Lens, Sow, Van Persie, Emenike

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Medjani, Mas, Okay, Bero, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo, N’Doye

Etiketler
Fenerbahçe spor toto süper lig trabzonspor
Son güncelleme: 17:48 | 27.05.2017
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