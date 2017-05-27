Fenerbahçe-Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelece. Ülker Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maç saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertliler 60 puanla 3. sırada yer alırken, bordo-mavililer 50 puanla 6. sırada bulunuyor.
KADROLAR
Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, İsmail, Mehmet, Josef, Lens, Sow, Van Persie, Emenike
Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Medjani, Mas, Okay, Bero, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo, N’Doye