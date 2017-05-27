Fenerbahçe – Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 3. sıradaki yerini korumayı hedefleyen Fenerbahçe, konuk edeceği Trabzonspor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Ülker Arena’da oynanacak Fenerbahçe – Trabzonspor maçında hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mehmet Topal ve Ozan ile cezalı Alper Potuk, bumaçta forma giyemeyecek. Sakatlığı tam olarak geçmeyen Şener'in ise ağrı kesici iğneyle sahada olması bekleniyor. Trabzonspor’da ise sarı kart cezalısı Onazi dışında eksik bulunmuyor.
FENERBAHÇE – TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 19:00’da başlayacak olan Fenebahçe – Trabzonspor maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Neustadter, Lens, Aatıf, Sow, Van Persie
TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Bero, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo, N’Doye