Fenerbahçe – Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, bu sezon son kez seyirci önünde çıkacağı maçta Trabzonspor'da karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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