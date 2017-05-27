Güvenç Kurtar’ın hedefi gençleri sokaktan kurtarmak

Sağmalcılar Spor Teknik Direktörü Güvenç Kurtar, Sağmalcılar Spor’da gençlere futbolu öğrettiklerini vurguladı.

Sağmalcılar Spor Teknik Direktörü Güvenç Kurtar, açıklamalarda bulundu. Gençlerin son zamanlarda kötü alışkanlıklar edindiklerini belirten Kurtar, “Türkiye'nin son günlerine baktığımızda gençlerin spora ve sanata eğilmeleri onlar açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtulmasının bana göre birinci sebebi spora yönelmeleridir. Gençler eğer spor veya sanatla uğraşmazlarsa boş vakitlerinde kahve köşelerinde orada burada olacaklar. Bir de çok kötü olan ismini söyleyemediğim alışkanlıklar var. Onların bunlara eğilimleri fazla olur ama sporla uğraşan bir gencin kötü alışkanlıklara bulaşması mümkün değil” şeklinde konuştu.

“Gençleri sokaktan kurtarmak için Sağmalcılar Spor'u kurduk”

Dünyada spor yapan gençlere değer verildiğini söyleyen deneyimli teknik direktör, “Buna bütün dünya özellikle Amerika önem veriyor. Amerika'da biliyorsunuz ki okullarda spor yapana burs veriyorlar ve parasız okutuyorlar. Şimdi Türkiye'de biz de Bayrampaşa Sağmalcılar'a bu gençleri alalım en kötüsünden, sokaklardan kurtaralım düşüncesi içerisinde bir proje başlattık. Sağ olsun belediye başkanımız başta olmak üzere herkes bize destek çıktı. Bunun ötesinde bir de sporculara futbolu öğretmek için ben antrenmanlara çıkıyorum” açıklamasını yaptı.

“33 kişi idman yaptığımız oldu”

Kurtar, Sağmalcılar Spor'a gençlerin ilgili olduğunu belirterek sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Bir amatör takımda bakarsınız 10 kişi idmana gelmez, 5 kişi gelmez ama biz bazı zamanlarda 33 kişi antrenman yaptığımız oldu. Gençler koşarak geliyorlar. Onlara futbolu öğretiyoruz. Türkiye'de en önemli eksikliklerden bir tanesi de futbolu iyi bilmememiz.”