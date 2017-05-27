Jeremain Lens dünyaları istedi

Fenerbahçe’nin sezon başında İngiltere'nin Sunderland takımından 1 yıllığına kiraladığı Jeremain Lens,menajeri aracılığıyla sarı-lacivertli kulübün yanı sıra Beşiktaş ile de pazarlık halinde. Ancak 29 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunun, 3 milyonEuro imza parası ve 4 yıl için toplam 16 milyon Euro garanti ücret talebi siyah-beyazlı yönetimce kabul görmedi. Takım içi dengeleri bozmamak adına Lens'e senelik 2 milyon 750 bin Euro karşılığında 3 yıllık sözleşme önerildi.
Premier Lig'den düşen Sunderland kulübü ise 5milyon Euro bonservis bedeli istiyor.Rakamlardaki fark, görüşmeleri çıkmaza sokmuş görünse de taraflar köprüleri atmadı.