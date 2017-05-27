Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
28 Mayıs 2017 19:00
GAZİANTEPSPOR
vs
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Jeremain Lens dünyaları istedi

Sezonu Fenerbahçe’de kiralık geçiren Hollandalı kanat oyuncusu Lens, Beşiktaş'ın yıllık 2 milyon 750 bin euro’luk teklifine karşılık 4 milyon euro garanti ücret ve 3 milyon euro imza parası talep etti.
12:1927 Mayıs 2017
0
Jeremain Lens dünyaları istedi

Fenerbahçe’nin sezon başında İngiltere'nin Sunderland takımından 1 yıllığına kiraladığı Jeremain Lens,menajeri aracılığıyla sarı-lacivertli kulübün yanı sıra Beşiktaş ile de pazarlık halinde. Ancak 29 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunun, 3 milyonEuro imza parası ve 4 yıl için toplam 16 milyon Euro garanti ücret talebi siyah-beyazlı yönetimce kabul görmedi. Takım içi dengeleri bozmamak adına Lens'e senelik 2 milyon 750 bin Euro karşılığında 3 yıllık sözleşme önerildi.

27 Mayıs 2017 Mario Gomez aşkı yeniden alevlendi Mandzukic'in Juventus'la sözleşme uzatması, Mario Gomez'i bir kez daha Beşiktaş'ın golcü listesinin ilk sırasına yükseltti. Şampiyonluğa odaklanan yönetim, sezon biter bitmez taraftarın aklından hiç çıkmayan Alman yıldızı geri getirmek için harekete geçecek. İlgili Haberi Oku

Premier Lig'den düşen Sunderland kulübü ise 5milyon Euro bonservis bedeli istiyor.Rakamlardaki fark, görüşmeleri çıkmaza sokmuş görünse de taraflar köprüleri atmadı.

Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER