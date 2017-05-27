Jeremain Lens dünyaları istedi

Sezonu Fenerbahçe’de kiralık geçiren Hollandalı kanat oyuncusu Lens, Beşiktaş'ın yıllık 2 milyon 750 bin euro’luk teklifine karşılık 4 milyon euro garanti ücret ve 3 milyon euro imza parası talep etti.

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