Juventus’un yıldızı Galatasaray yolunda

Galatasaray, daha önce teklif sunduğu Juventus’un Gana’lı Asamoah'ı renklerine katıyor. Sportif Direktör Cenk Ergün, Tudor’un ‘olur’ dediği 28 yaşındaki orta saha için İtalya’ya gidiyor.

Galatasaray, önümüzdeki sezon orta sahanın yükünü çekebilecek bir yıldızın peşindeydi. Aranan kan İtalya'da bulundu. Sarı-kırmızılılar, Juventus'un Ganalı yıldızı Kojo Kwadwo Asamoah'a yeniden resmi teklif götürdü. Bonservisi 5 milyon Euro olan ve önümüzdeki sezon kulübüyle mukavelesi sona erecek 28 yaşındaki oyuncu için kiralama yöntemine gidilecek. Bu transfer için Cimbom, Çizme ekibine kiralama bedeli olarak 1, futbolcuya da 2.5 milyon Euro vermeyi planlıyor.

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Futbolcunun, Igor Tudor'un menajerlik şirketiyle birlikte çalışması büyük avantaj olarak değerlendiriliyor. Hocanın ısrarına dayanamayan yönetim, yetenekli ismi kadrosuna katmak için şartları sonuna kadar zorlamaya hazırlanıyor. Tudor, tecrübeli ismi hem orta saha hem de sol kanatta kullanmayı düşünüyor. Asamoah, bu sezon İtalya Serie A'da 17, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta görev yaptı. İlk 11'de fazla forma şansı bulamadı.

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CENK ERGÜN İTALYA’YA GİDİYOR

Galatasaray’ın sportif direktörü Cenk Ergün, yüksek maliyeti sebebiyle Juventus'un da kadrosunda düşünmediği Asamoah için önümüzdeki günlerde İtalya'ya seferine çıkacak. Juventus kulübüyle iyi ilişkileri bulunan Tudor'un da kendisine eşlik etmesi bekleniyor. Operasyon olumlu neticelenirse Felipe Melo gibi bir yıldız daha Florya'ya gelmiş olacak. İtalya basınına göre Lazio ve West Ham'ın da devrede olması Aslan'ın tek sıkıntısı…