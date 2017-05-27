Kadıköy’de Emenike ıslıklandı! Verdiği karşılık…

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de Emenike ilk 11’de sahaya çıktı. Alper Potuk’un kart cezalısı olmasıyla kadroda kendisine yer bulan Nijeryalı forvet, 72. dakikada yerini Volkan Şen’e bıraktı.
Geldiği günden bu yana istenileni veremeyen Emenike oyundan çıkarken sarı-lacivertli taraftarlarca ıslanırken, oyuncu tüm tribünlere alkışla cevap verdi.
Emenike gördüğü sarı kartla da ligin son haftasındaki Adanaspor maçında cezalı duruma düştü.