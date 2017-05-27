Antalya çok rahat…

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Antalyaspor müsabakayı 3-0 kazanırken 5. sıradaki yerini korudu.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa’ya konuk oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan ve Barış Şimşek’in yönettiği mücadele konuk ekibin 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi’ne katılma mücadelesi veren Rıza Çalımbay yönetimindeki Antalyaspor, 41. dakikada Samuel Eto’o’nun kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci devrede de üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, Ramon Motta’nın 62’deki golüyle farkı ikiye çıkarttı. Bu golün hemen ardından sahneye Deniz Kadah çıktı ve skoru 3-0’a getirerek müsabakanın sonucunu tayin etti.

Antalyaspor bu sonuçla puanını 55’e yükselterek 5. sıradaki yerini korudu. Kasımpaşa ise 43 puanla 8. sırada kaldı. Rakibi karşısında varlık gösteremeyen ev sahibi ligin son haftasında Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Avrupa’da mücadele etmek için Galatasaray’ın puan kaybetmesini veya Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’nı kazanmasını bekleyen Antalyaspor ise ligin son haftasında Gaziantepspor’u ağırlayacak.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Barış Şimşek, Serdar Diyadin, İbrahim Bozbey

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigneau, Hasan Bilal (Ahmet Ildız dk. 80), Abdullah Durak, Sadiku (Guanca dk. 70), Eduok (Tunay dk. 46), Castro, Batuhan AltıntaşYedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, ShalaTeknik Direktör: Kemal Özdeş

Antalyaspor: Ferhat, Celustka, Salih Dursun, Diego (Chico dk. 79), Sakıb, M’billa (Yekta dk. 70), Charles, Zeki, Ramon Motta (Serdar Özkan dk. 75), Deniz Kadah, Eto’oYedekler: Fornezzi, Makoun, Drole, Emre GüralTeknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Eto’o (dk. 41), Motta (dk. 63), Deniz Kadah (dk. 65) (Antalyaspor)Sarı Kartlar: M’billa, Sakıb (Antalyaspor), Titi (Kasımpaşa)

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