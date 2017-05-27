Obradovic ve Gökmen

Zeljko Obradovic… Oyunculuk kariyerinde dünya şampiyonası, olimpiyat ikinciliği, Koraç Kupası gibi başarılara imza attı. Antrenör oldu. 1 kez Partizan, 1 kez Joventut Badalona, 1 kez Real Madrid ve 5 kez de Panathinaikos'un başında olmak üzere toplam 8 Euroleague şampiyonluğu, 11 Yunanistan Şampiyonluğu, 1 TBL şampiyonluğu, Yugoslav Milli Takımı başında Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu ve olimpiyat ikinciliğine imza attı.

Türkiye'ye geldi… Umuttu…

Bir psikolojik vaka olan ırkçılığın bu topraklardaki kodlamalarından olan Sırp kimliğiyle Türkiye'ye yeniden basketbolu sevdirdi. Son olarak da gitti basketbolda Avrupa'nın en büyük kupası olan Euroleague'i aldı. Ancak psikolojik vaka olan o ırkçılığa bu kez “Takımda neden Türk yok” sorusuyla muhatap oldu. Umrunda mıdır? Bence hayır… Peki umurumuzda olmalı mıdır? Yine hayır. Obradovic Türk basketbolunda bir devrimi başlatmıştır. Bogdanovic'lere, Kalinic'lere, Udoh'lara; Mehmetleri, Alileri eklemek bizim elimizdedir. Teşekkürler Obradovic…

Temenni…

Siz hiç gol attı diye kadro dışı kalan oyuncu gördünüz mü?

Peki siz hiç hat-trick yaptı diye disiplin kuruluna sevk edilen golcü gördünüz mü?

Mesela takır takır top oynanan ve şık bir golle kazanılan maç sonrası antrenörü ile birlikte soyunma odasında federasyon görevlileri tarafından gözaltına alınan futbolcu duydunuz mu hiç?

SÖZCÜ muhabiri arkadaşım Gökmen Ulu ile kahve arkadaşım Mediha Olgun'un başına tam olarak gelen bunlardan ibaret. Şu an adli süreç işliyor. İnşallah adalet tecelli eder…