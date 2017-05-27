Okan Buruk: Rüya diyebileceğimiz bir olayı gerçekleştiriyoruz

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig’de son 6 maçı kazandıklarını ve rüya diyebilecekleri bir olayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamlayan Aksihar Belediyespor'un teknik direktörü Okan Buruk maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, haftalardır sürdürdükleri galibiyet serisine devam ettiklerini söyledi.

Okan Buruk, Konyaspor'un beklemedikleri bir kadro ile karşılarına çıktığını dile getirerek, “Konyaspor’un ne kadar iyi bir takım olduğunu özellikle kendi sahasında oyun olarak ne kadar iyi şeyler yapabildiğini biliyorduk ama açıkçası bugün bu kadroyu beklemiyorduk. Oynamayan oyuncuların yer alacağı bir kadro bekliyorduk. Bize sürpriz oldu biraz bu kadro. Biz kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Özellikle golü erken bulmamız ilerleyen dakikalarda güvenle rakip kaleye doğru gitmemiz hem girdiğimiz pozisyonlar hem attığımız ikinci gol rakibe maçın bir bölümünde verdiğimiz 2-3 pozisyon vardı. Tam yüzde yüz pozisyonlar olmasa bile rakibimizin yaklaştığı ataklar bunlardı başka pozisyon vermedik. Topun arkasına doğru geçtik, beraber savunduk, beraber hareket ettik ve ikinci yarıda attığımız golle maçı erken bitirmemizi sağladı” dedi.

Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig’de rüya diyebilecekleri bir olayı gerçekleştirdiklerini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

“Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ligin sonuna gelmemize rağmen maçın sonuna kadar aynı konsantrasyonla devam ediyorlar, onların bu oyunları bizim için çok değerli. Son 6 maçın 6'sını kazandık, 5 maçtır gol yemiyoruz. İnanılmaz bir sahne bizim için. Belki rüya diyebileceğimiz bir olayı gerçekleştiriyoruz. Son maçı da kazanıp 7'de 7 yapıp ligi de 7. sırada veya belki 6. sırada bitirme şansımız var.”