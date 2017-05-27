Olcay Şahan’dan Fenerbahçe’ye gönderme!

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Olcay Şahan'ın 1-1 sona eren Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu zorlu mücadelenin ardından Bordo-Mavili ekibin tecrübeli futbolcusu Olcay Şahin, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar…

“Öncelikle Müslümanların Ramazan ayı hayırlı olsun. Maça kötü başladık, iyi oynamadık. Kaç santim ofsayttı? Metredir bence ofsayt. İkinci yarı çok iyi oynadık. Üzgünüz 1 puan aldık. Başkaları 1 puan için mutludur ama biz üzgünüz. İkinci yarı 4-5 net pozisyona girdik. İkinci yarı hakimiyet bizdeydi. Takımımla böyle bir dönüş yaptığı için gurur duyuyorum. 3 puan alamadık, üzgünüz.

Kendi açımdan da, takım açısından da herkes Avrupa olmadığı için üzülüyor. Bu takımda 10-12 tane milli oyuncu var. Herkes Avrupa’da oynamak istiyordu. Ben devre arasında geldiğimde Trabzonspor küme düşme pozisyonundaydı. 3-4 puan vardı sanırım. Kimse beklemiyordu 16 haftada 10 galibiyet alacağımızı. Hedefimiz sezonun ikinci yarısında, gelecek yılın takımını oluşturmaktı. Sezonun ikinci yarısında Beşiktaş’tan sonra en iyi takım biziz. Doğru yoldayız. Taraftarlarımıza net bir mesaj vermek istiyorum.

Bize inançları tam olsun, arkamızda dursunlar. Biz maç kaybedebiliriz ama taraftarlarımızla aynı yoldayız. Hedeflerimiz aynı. Gelecek sezon için bize inansınlar”