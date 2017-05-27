Raikkonen’in hasreti sona erdi

F1'de sezonun 6. yarışı olan Monaco Grand Prix'sinde sıralama turları bugün gerçekleştirildi. Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen, 2008'den bu yana ilk 'pole' pozisyonunu elde ederken, 129 yarışlık hasretini de dindirmiş oldu.

Formula 1’de sezonun en önemli yarışlarından biri olan Monaco Grand Prix’sinde sıralama turları bugün gerçekleştirildi. Ferrari’nin 37 yaşındaki Fin pilotu Kimi Raikkonen, 1:12.178’le ‘pole’ pozisyonunu elde ederken 129 yarışlık hasretini de dindirmiş oldu.

Efsanevi pilot en son Haziran 2008’de Fransa Grand Prix’sine ilk sıradan başlamaya hak kazanmıştı. Yarın koşulacak yarışta Fin pilotun yanında ise 1:12.122’lik süresiyle Alman takım arkadaşı Sebastian Vettel yer alacak. F1’de son üç sezonun şampiyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise kötü bir gün geçirerek 13. sırada yer aldı.

Formula 1’e sadece bir yarış için dönen ve muhteşem bir dereceyle sıralama turlarını 9. sırada noktalayan McLaren Honda pilotu Jenson Button ise aracın güç ünitesi ve turboşarjında yapılan değişiklikler nedeniyle 15. sıraya geriledi.

Öte yandan Red Bull Racing Tag Hauer garajında tanıdık bir isim objektiflere takıldı. Çarşamba gecesi Ajax’ı mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi’nde zafere ulaşan Manchester United’ın menajeri Jose Mourinho, sıralama turlarını Red Bull’un misafiri olarak garajda takip etti.

Sezonun 6. yarışı olan Monaco Grand Prix, pazar saat 15.00’te başlayacak.