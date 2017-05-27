Rıza Çalımbay: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "2. golü bulduktan sonra rahatladık. Sezon sonu olmasına rağmen tempo iyiydi. Takımımdan memnumun ve tekrar hepsini tebrik ediyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Kasımpaşa deplasmanından 3-0’lık skor alarak Avrupa’ya gitme umudunu artıran Antalyaspor’da Rıza Çalımbay kritik galibiyeti değerlendirdi.

Çalımbay, “Bizim açımızdan önemli bir maçtı. Kazanmamız gerekiyordu. Ama kolay olmayacağını biliyorduk. Kasımpaşa maçın favorisiydi, o yüzden bizim açımızdan da kolay değildi. 2. golü bulduktan sonra rahatladık. Sezon sonu olmasına rağmen tempo iyiydi. Takımımdan memnumun ve tekrar hepsini tebrik ediyorum. Avrupa’ya gideriz gitmeyiz çok önemli değil. Biz galibiyeti olmayan bir takımı aldık geldiğimizde. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu başarı teknik ekip değil sadece yönetim ve taraftar da bütünleşince güzel şeyler oldu. Bu da sahaya yansıdı. Bu hafta çok önemli bizim için. Sonrasında önümüzdeki sezonla ilgili konuları masaya yatıracağız” diye konuştu.