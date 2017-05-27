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ANTALYASPOR
27 Mayıs 2017 16:01
KASIMPAŞA
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ANTALYASPOR
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Şansal Büyüka o teknik direktörün ayrılığını duyurdu!

Maraton programının moderatörü, gazeteci Şansal Büyüka sezon sonunda Rıza Çalımbay'ın Antalyaspor'dan ayrılacağını açıkladı.
22:3527 Mayıs 2017
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Şansal Büyüka o teknik direktörün ayrılığını duyurdu!

Bu sezon Antalyaspor’un başına geçtiğin anda kırmızı-beyazlılara büyük ivme kazandıran Rıza Çalımbay sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Küme düşme hattında aldığı takımla sezonu 5. sırada bitirmeyi 33. haftada garantileyen tecrübeli teknik adamın bu ayrılığını Şansal Büyüka duyurdu.

Maraton programında bu bilgiyi paylaşan Büyüka’nın paylaştığı haberler kırmızı-beyazlı takımın dünyaca ünlü bir teknik adamla anlaştığı iddiaları da güçlendi. Antalyaspor’un adı son olarak Leicester City’yi çalıştıran ve Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Ranieri ile anılmıştı.

Kırmızı-beyazlılar, Başakşehir eğer Türkiye Kupası’nı kazanırsa UEFA Avrupa Ligi’ne gitme hakkı kazanacak.

Etiketler
Antalyaspor Rıza Çalımbay şansal büyüka spor toto süper lig
Son güncelleme: 00:35 | 28.05.2017
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