Son yarı finalist Efes

Sahasında ağırladığı Galatasaray Odeabank'ı 87-76 mağlup eden Anadolu Efes, çeyrek final serisinde durumu 2-1'e getirdi ve yarı finalde Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi oldu.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Galatasaray Odeabank’ı konuk eden Anadolu Efes, parkeden 87-76 galip ayrıldı ve yarı finalde Beşiktaş Sompo Japan’ın rakibi oldu.

Maçı baştan sona üstün götüren Anadolu Efes’te Derrick Brown, 22 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle oynayarak yıldızlaştı. Ev sahibinde dört oyuncu çift haneli sayılara ulaşmayı başardı. Galatasaray’da ise Errick McCollum performansıyla maça damga vurdu ancak ABD’li oyuncunun 32 sayısı galibiyete yetmedi. McCollum’a Austin Daye, 21 sayısıyla katkı verdi ama başka bir oyuncusu çift haneli sayılara ulaşamayan Galatasaray Odeabank, seriye veda etmiş oldu.

Fenerbahçe-Darüşşafaka Doğuş eşleşmesinden sonra bu sonuçla Anadolu Efes ise yarı finalde Beşiktaş Sompo Japan’ın rakibi oldu. Efes’le Beşiktaş’ı bir araya getirecek yarı final serisinin ilk maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20.00’de oynanacak. Serinin ilk maçına siyah-beyazlılar ev sahipliği yapacak. Beşiktaş yönetiminin kararına göre maç ya Sinan Erdem’de ya da Akatlar’da oynanacak.

Salon: Abdi Ipekçi

Anadolu Efes: Brown 22, Thomas 15, Doğuş 11, Heurtel 13, Cedi 8, Granger 7, Honeycutt 5, Dunston 6

Başantrenör: Velimir Perasovic

Galatasaray: Daye 21, McCollum 29, Pleiss 6, Diebler 5, Tyus 4, Sinan 4, Preldzic 2, Micov 2

Başantrenör: Ergin Ataman

1. periyot: 24-17 (Anadolu Efes)

Devre: 48-40 (Anadolu Efes)

3. periyot: 69-55 (Anadolu Efes)