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FENERBAHÇE
27 Mayıs 2017 19:01
FENERBAHÇE
1 - 1
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‘Takım olamadık’

Konuğu Trabzonspor karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'nin tek golünü atan Moussa Sow, açıklamalarda bulundu. Senegalli başarısızlığın nedeni olarak takım olamamayı gösterdi.
21:4227 Mayıs 2017
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‘Takım olamadık’

Fenerbahçe’nin Trabzonspor’la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Moussa Sow, maçı değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: “Sezon başından beri aslında iyi bir görüntü sergilemiyoruz. Bugün de sezon başından beri sahaya yansıttığımız oyun doğrultusunda bir oyun sergiledik. Önümüzde bizi bekleyen bir Adanaspor maçı var. İstediğimiz üç puan almak. UEFA Avrupa Ligi’ne direkt katılmak istiyoruz. Açıkçası bizim için de taraftarlarımız için de unutmak istediğimiz bir sezon geçiriyoruz diyebilirim.”

Sarı-lacivertlilerin Kadıköy’de eskisi kadar baskın oynayamadığı konusundaki soruya ise şu yanıtı verdi: “Sebebini bilmiyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Motivasyon sağladığımızı maç öncelerinde görebiliyoruz aslında. Ama bence bu sezon asıl sorun birlik olamamamız. Takım bütünlüğünü sağlayamadık. Eskiden buraya gelen takımlar bizden çekinirdi, korkardı, oynayamazlardı. Şimdi ise rakibi oynatmamak açısından eksiğiz. Rakiplerimiz artık burada rahatça topu alabiliyorlar, pas yapabiliyorlar. Ama biz topu aldığımızda arkamızda hemen rakibin geldiğini görüyoruz.”

Senegalli tüm olumsuzluklara rağmen gelecek için umutlu olduğunu ise “Yine de futbolun güzelliği şu ki; futbolda her sezon yeni bir umut. Yeni bir sayfa açacağız” şeklinde ifade etti.

Etiketler
Fenerbahçe Moussa Sow spor toto süper lig
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