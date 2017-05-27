Yeni stat ismine Türk Telekom’dan ilk tepki

Türk Telekom CEO'su Paul Doany, Galatasaray'ın 'stat ismini Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu yapıyoruz' açıklaması için "Galatasaray ile fikir birliğimiz var, çalışmalara başladık" dedi.

Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Alper Narman’ın yönetim kurulunun toplantısı ardından Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Pazartesi gününden itibaren stadyumumuzun adı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu olacak” dedi. Bu açıklamaya Tük Telekom’dan ilk tepki geldi.

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Türk Telekom CEO’su Paul Doany Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımızın “Arena” isminin değişmesi konusunda çağrısını destekliyoruz. Türk Telekom Arena’nın isminin Türk Telekom Stadyumu olarak değişmesi için Galatasaray ile fikirbirliğimiz var, çalışmalara başladık.”