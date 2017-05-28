3. yıldız öncesi Beşiktaş taraftarı 2 yıldızlı formalara akın etti

Gaziantep'e 3. yıldızı takabilmek için gelen Beşiktaş'ta taraftarlar, 2 yıldızlı formalara yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 33. haftasında küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor’u deplasmanda yenerek hem şampiyonluğunu ilan etmek hem de 3. yıldızı takmak istiyor. Maç için Gaziantep’te bulunan siyah-beyazlı taraftarlar ise Kartal Yuvalarına akın ederek 2 yıldızlı formalara yoğun ilgi gösterdi. Gaziantep’te şampiyonluğu ve 3. yıldızı kutlayacaklarını söyleyen Beşiktaş taraftarları, en fazla Querasma, Talisca, Fabri ve Atiba formalarına ilgi gösteriyor. Yıl boyunca en çok ilgi gören formanın ise Talisca’ya ait olduğu belirtiliyor.

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Çevre illerden olduğu kadar İzmir ve İstanbul gibi kentlerden Gaziantep’e gelen Beşiktaş taraftarları, Gaziantepspor’un kümeye düşmesi nedeniyle üzüntülü olduklarını fakat galibiyet elde ederek, şampiyonluk turunu atmak istediklerini ifade etti.

Taraftarlar, genel olarak farklı bir skorla maçtan galip ayrılacaklarına inandıklarını ifade etti.