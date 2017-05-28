Advocaat giderayak herkesi şaşırttı

“Ben basit bir ‘iyi futbol dilencisi- eşitledi. Kanarya, üçüncülük şansını sürdürürken Trabzon'un Avrupa şansı kalmadı yim'. Elimde şapkam, dünyanın dört bir yanını geziyor ve stadyumlarda yalvarıyorum: Tanrı rızası için, güzel bir maç lütfen!” Uruguaylı gazeteci ve yazar Eduardo Galeano Gölgede ve Güneşte Futbol kitabında böyle der. İşte bu cümle aylardır Fenerbahçe seyircisinin neden takımına küstüğünün özeti. Bu sezon Kadıköy'de boş tribünlere oynayan Fenerbahçe'de gelenek yine bozulmadı ve Trabzonspor maçında da yine 8 bin kişi vardı. Haklı olan taraftar, Hollandalı Dirk Advocaat'ın, Galatasaray ile üçüncülük için savaşan Fenerbahçe'yi bu sezon belki de ilk kez değişik bir kadroyla oynattığına şahit oldu. Maça 4 forvetle başlayan sarı lacivertlilerde Lens, Sow, Persie ve Emenike gol umuduydu. Hemen parantez açalım ve söyleyelim: Koskoca Fenerbahçe'nin sağ bekinde yine sol ayaklı Hasan Ali vardı ve bu krize bir çözüm haftalardır bulunamadı. Maçın ilginç anı ise sağda her topla buluştuğunda sola çeken Hasan Ali'nin kesme vuruşu ve Sow'un dokunuşuyla atılan gol oldu. Takım diğer haftalara göre daha hareketli ve istekliydi. Ancak… Fenerbahçe neden hala Emenike'yle oynar neden yaptıklarına tahammül eder? Bunun yanıtını kimse veremiyor! Maçın 17'nci dakikasında Onur'a yaptığı hareket ve sonrasında hakemle girdiği diyalog üzerine aldığı sarı kart taraftarı çileden çıkardı. Sakin giden oyunu da gerdi. Trabzonspor ise orta sahada baskı üzerine bir taktikle çıkmıştı. Ersun Yanal'ın öğrencileri… Karşılıklı atılan goller maçın skorunu çoktan belirlemişti bile. Beraberlik bile Fenerbahçe'nin işine geliyor.

SOZ SÖZ: Maç öncesinde 3 Temmuz sürecine atıfta bulunan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın bu tavrı anlaşılamadı.