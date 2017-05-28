Angelique Kerber, Fransa Açık’a ilk turda veda etti

Teniste sezonun ikinci Grand Slam’i olan Fransa Açık’ta tek kadınlarda ilk tur mücadeleleri devam ederken, WTA dünya sıralamasında 1 numarada yer alan Alman raket Angelique Kerber, turnuvaya ilk turda veda ederek, organizasyonun ilk sürprizini yaşattı.
Dünya 20 numarası Rus tenisçi Ekaterina Makarova’ya 6-2’lik iki setle mağlup olan Kerber, üst üste ikinci kez Fransa Açık’a ilk turda veda etmiş oldu. 2016’daki ve bu sezonki yükselen grafiğiyle 1 numaraya kadar yükselen Alman tenisçi, Roland Garros’da pek varlık gösteremiyor. Diğer üç Grand Slam’de en az bir kez final görmeyi başaran Kerber, kariyerinde Fransa’da çeyrek finalden ötesini göremedi.