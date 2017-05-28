Angelique Kerber, Fransa Açık’a ilk turda veda etti

Fransa Açık'ta büyük süpriz. Tek kadınlarda dünya 1 numarası Angelique Kerber, ilk turda Ekaterina Makarova'ya yenildi ve üst üste ikinci kez turnuvaya birinci turda veda etmiş oldu.

Teniste sezonun ikinci Grand Slam’i olan Fransa Açık’ta tek kadınlarda ilk tur mücadeleleri devam ederken, WTA dünya sıralamasında 1 numarada yer alan Alman raket Angelique Kerber, turnuvaya ilk turda veda ederek, organizasyonun ilk sürprizini yaşattı.

Dünya 20 numarası Rus tenisçi Ekaterina Makarova’ya 6-2’lik iki setle mağlup olan Kerber, üst üste ikinci kez Fransa Açık’a ilk turda veda etmiş oldu. 2016’daki ve bu sezonki yükselen grafiğiyle 1 numaraya kadar yükselen Alman tenisçi, Roland Garros’da pek varlık gösteremiyor. Diğer üç Grand Slam’de en az bir kez final görmeyi başaran Kerber, kariyerinde Fransa’da çeyrek finalden ötesini göremedi.