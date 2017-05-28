Avrupa’ya veda

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada sanki iki takım da birer yarı iyi oynamak için anlaşmış maç öncesinde. İlk yarıda Fenerbahçe, sahanın hâkimiydi. Rakibi üzerinde büyük bir baskı kurmasa da Trabzonspor'u kendi ceza sahasına yaklaştırmadı. Özellikle kanatlardan getirilen toplarla Fenerbahçe etkili oldu. Sağ bekte oynayan sol ayaklı Hasan Ali'nin sürpriz şutunda kaleci Onur'un ne yapmak istediğini kimse anlamadı, top boşta kaldı, Sow, ofsayt kokan bir golle Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

İkinci yarıyla birlikte Trabzonspor rakip kalede etkili olmaya başladı. Özellikle kaleci Volkan Demirel yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçe'yi ayakta tuttu. Olcay, beklentilerin altında kaldı. Yusuf Yazıcı, oynadıkça gelişiyor, futbol olarak da olgunlaşıyor. N'Doye vasat kaldı, Castillo çalışkan ama üretkenlikten uzaktı. Rodallega az oynadı ve ortalarda görünmedi. Esteban, ikinci yarıda kritik kurtarışlar yaptı. Trabzonspor, 50. yılında Avrupa'da olmayacak. Dünkü sonuçla 5.'lik şansı kalmadı.