Bacca müjdesi!

Galatasaray, Milan’ın kadrosunda düşünmediği Carlos Bacca’ya yaptığı transfer teklifinin cevabını bekliyor. İtalyan devi, bonserviste 7.5 milyon Euro indirim yaparsa imzalar atılacak.

Galatasaray, Milan'ın satış listesine koyduğu golcü oyuncu Carlos Bacca için yeniden atağa geçti. Podolski'nin takımdan ayrılacak olmasından dolayı en az iki forvete ihtiyaç duyan sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. La Gazetta dello Sport'un haberine göre Bacca'nın bonservisi 7.5 milyon Euro. Oyuncu da senelik 3.5 milyon Euro kazanıyor.

Erdoğan istedi, Arena kelimesi tarihe karıştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde serzenişte bulunduğu statlardaki 'Arena' isimleri TFF tarafınca kaldırıldı. İlgili Haberi Oku

Milan ile iş ortaklığı yapmaya hazırlanan Galatasaray'da, Sportif Direktör Cenk Ergün söz konusu rakamı biraz daha alt seviyeye çekip transferi sonlandırmak için pazarlıklarını sürdürüyor. Kiralama yöntemi de alternatif bir tercih olarak duruyor. Ergün'ün, ‘çizme'de Juventus'un Gana'lı ön liberosu Asamoah ile de teması sürüyor. Asamoah da İstanbul'a gelmeye hazır.