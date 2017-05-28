Başakşehir’den ‘Beşiktaş’ mesajı!
Sosyal medyada Başakşehir Spor Kulübü, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu attığı tweetle kutladı. Bakın Başakşehir, Beşiktaş'ın şampiyonluğu için ne yazdı?
Beşiktaş deplasmanda Gaziantepspor’u 4-0 mağlup ederek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyon oldu. Beşiktaş’ın şampiyonluk yolundaki rakibi Başakşehir, siyah beyazlı takımın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medyadan mesaj yayınladı.
Başkşehir resmi sosyal medya hesabından ‘Tebrikler #ŞampiyonBeşiktaş’ mesajı yayınladı.
İşte atılan o tweet :
28 Mayıs 2017 Türkiye Beşiktaş`ın şampiyonluğunu kutluyor Beşiktaş, Gaziantep'te 15. şampiyonluğunu aldı, Türkiye'de taraftarlar sokağa döküldü. Beşiktaşlılar, gecenin siyahını beyaza çevirdi. İlgili Haberi Oku
Son güncelleme: 23:11 | 28.05.2017