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BEŞİKTAŞ
28 Mayıs 2017 19:03
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Başakşehir’den ‘Beşiktaş’ mesajı!

Sosyal medyada Başakşehir Spor Kulübü, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu attığı tweetle kutladı. Bakın Başakşehir, Beşiktaş'ın şampiyonluğu için ne yazdı?
21:1328 Mayıs 2017
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Başakşehir’den ‘Beşiktaş’ mesajı!

Beşiktaş deplasmanda Gaziantepspor’u 4-0 mağlup ederek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyon oldu. Beşiktaş’ın şampiyonluk yolundaki rakibi Başakşehir, siyah beyazlı takımın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medyadan mesaj yayınladı.

Başkşehir resmi sosyal medya hesabından ‘Tebrikler #ŞampiyonBeşiktaş’ mesajı yayınladı.

İşte atılan o tweet :

28 Mayıs 2017 Türkiye Beşiktaş`ın şampiyonluğunu kutluyor Beşiktaş, Gaziantep'te 15. şampiyonluğunu aldı, Türkiye'de taraftarlar sokağa döküldü. Beşiktaşlılar, gecenin siyahını beyaza çevirdi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Başakşehir beşiktaş
Son güncelleme: 23:11 | 28.05.2017
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