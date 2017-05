Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlaması ülkenin dört bir yanında sürerken, istemeyen olaylar da gerçekleşti. Bir grup Beşiktaş taraftarı, Euroleague şampiyonluğu dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan Fenerbahçe bayrağını yaktı. Sarı-lacivertli bayrak İstanbul Boğazı’nın sularına düştü.

Fenerbahçe basketbol takımının yıldızı Ekpe Udoh bu olay hakkında, “Lütfen bayrağımızı bu şekilde yakmadıklarını söyleyin” tepkisinde bulundu.

Please tell me they didn’t burn our flag like that?!?!✌