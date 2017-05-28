Bursaspor 1-1 Gençlerbirliği / Maç özeti

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Bursaspor, evinde Gençlerbirliği’ni konuk etti. Zorlu geçen mücadele 1-1’lik eşitlikle son buldu.
Bursaspor bu skorla birlikte kümede kalma şansını son maça bıraktı. Rizespor, Osmanlıspor’u deplasmanda 2-1 yenerek kümede kalma yolunda büyük bir adım attı.
Bursaspor’un golünü 16. dakikada Cristobal Jorquera kaydetti. Gençlerbirliği 72’de Tokelo Rantie’nin golüyle eşitliği sağladı. Yeşil-beyazlılar son maçlarını Trabzonspor ile deplasmanda oynayacak. Çaykur Rizespor ise Alanyaspor’u konuk edecek.