Bursaspor 1-1 Gençlerbirliği / Maç özeti

Ligde düşme hattına yakın olan Bursaspor, Gençlerbirliği ile berabere kalarak kümede kalma şansını son maça bıraktı.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Bursaspor, evinde Gençlerbirliği’ni konuk etti. Zorlu geçen mücadele 1-1’lik eşitlikle son buldu.

Bursaspor bu skorla birlikte kümede kalma şansını son maça bıraktı. Rizespor, Osmanlıspor’u deplasmanda 2-1 yenerek kümede kalma yolunda büyük bir adım attı.

Bursaspor’un golünü 16. dakikada Cristobal Jorquera kaydetti. Gençlerbirliği 72’de Tokelo Rantie’nin golüyle eşitliği sağladı. Yeşil-beyazlılar son maçlarını Trabzonspor ile deplasmanda oynayacak. Çaykur Rizespor ise Alanyaspor’u konuk edecek.