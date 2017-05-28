Teknik Direktör Adnan Örnek istifa etti

Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası verdiği demeçte görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Gençlerbirliği’ne sahasında 2-1 mağlup olarak kendini son hafta ateş hattına atan Bursaspor’da Teknik Direktör Adnan Örnek istifa ettiğini açıkladı.

Müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa demeç veren Örnek, “Gözlerimin yaşlı olması normal. Bu takıma bir şok lazım. Bunu yapacağım. Trabzonspor’u yeneriz ama şok lazım. İstifayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle Trabzonspor maçına çıkmayacağım. Sorumluluk, günah bana ait. Ben bunu başaramadım. Çok uğraştım. Bu maçı sahada kazanmak lazımdı. Hatalar oluyor ama başkanla görüşeceğim ve sanıyorum görevi bırakacağım” şeklinde konuştu.

Açıklamalarına devam eden ve oldukça üzgün olduğu görülen Adnan Örnek “Koskoca takımın düşmesini seyredemem. Gerçekten şok lazım. Bu galibiyet için lazım. Görevi bırakacağım” dedi.

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Göz yaşlarını tutamayan deneyimli çalıştırıcı tüm camiaya şu mesajları gönderdi: “Artık uyansınlar. Rüya bitmek üzere. Birileri uyansın artık. Maç sahada kazanılır. Ben üzülerek görevi bırakmak zorunda kalıyorum. İlginize, desteğine teşekkür ediyorum. 5-6 gün var. Bu takım ayağa kalkar ama bunlara gerçekten şok lazım. Olmaz, böyle gitmez çünkü. Uyansınlar ve ayağa kalksınlar. Söylenecek çok fazla şey yok. Birilerinin bir şey yapması lazım. Sorumluluk alıyorum.”

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Adnan Örnek kısaca oyunu da yorumlarken şöyle konuştu: “İstenmedik bir skor elde ettik. Aslında oyuna iyi başladık. Oyunu tutmak istedik, ilk yarıda daha çok geri çekildik.”