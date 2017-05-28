Çağla Fransa Açık’ta ikinci turda!

Fransa Açık'ta tek kadınlarda mücadele eden milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Mirjana Lucic-Baroni'yi 6-3'lük iki setle mağlup etti ve ikinci tura yükseldi.

Fransa Açık’ta tek kadınlarda mücadele eden milli gururumuz Çağla Büyükakçay, Hırvat rakibi Mirjana Lucic-Baroni’yi 6-3’lük iki setle mağlup etmeyi başardı ve adını ikinci tura yazdırmayı başardı.

35 yaşındaki tecrübeli rakibini 1 saat 11 dakika süren mücadele sonucunda mağlup etmeyi başaran Çağla, rakibinin 38 basit hatasından faydalandı. Neredeyse hatasız oynayan Çağla, ilk servis isabet oranıyla fark yaratırken müsabakanın genelinde zorlanmadı.

Çağla’nın ikinci turdaki rakibi de belli oldu. Yeni Zelandalı rakibi Marina Erakovic’i 7-6 ve 6-4’lük setlerle yenen 24 yaşındaki ABD’li raket Shelby Rogers, ikinci turda Çağla Büyükakçay’ın rakibi oldu. Çağla, Rogers’i de mağlup ederse kariyerinde ilk kez üçüncü tura yükselecek.